Kostas Sloukas: Sakatlıkları mazeret olarak görmemeliyiz

Fenerbahçe Beko’nun başarılı basketbolcusu Kostas Sloukas, THY Euroleauge Final-Four öncesi İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Güzel bir sezon geçirdiklerini aktaran Yunan basketbolcu, “Öncelikle çok mutluyum. Bu sene yaptıklarımız için ve bugüne kadar 5 senedir yaptıklarımız için. Takımım adına da çok mutluyum. Bu sene çok iyi bir sezon geçirdik. Belli zorluklar oldu, sakatlıklar ve şanssızlıklar yaşadık ama takım olarak geldiğimiz noktadan dolayı gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

"SAKATLIKLARI MAZARET OLARAK SUNMAMALIYIZ"

Sloukas, Final-Four öncesi Vesely, Datome, Kalinic ve Lauvergne’nin sakatlıklarından dolayı parkeye çıkamamalarının kendileri için bir mazeret olmaması gerektiğinin altını çizerek, “Takımı etkilediğini söylemek kolay değil. Bunu bir mazeret olarak sunmamalıyız. Cuma günü oraya gideceğiz ve elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Oradaki bütün taraftarların desteğinin de bizim arkamızda olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

"ANADOLU EFES FINAL-FOUR'U HAK EDİYOR"