Koşu rotasını incelediklerinde gerçek ortaya çıktı!

20 yıldır ABD’nin San Francisco şehrinde yaşayan koşucu, rotalarını daha keyifli hale getirmek için bu yöntemi uygulamaya başladı.

Koşu rotalarını ‘Strava’ uygulaması üzerinden diğer kullanıcılarla paylaşan Maughan’ın oluşturduğu rotalar Reddit gibi sosyal medya sitelerinde çok konuşuldu.

'KOŞAN SANAT' ÇALIŞMALARINI ARTTIRDI

“Koşan sanat” (Running art) olarak adlandırılan bu çalışmalar diğer kullanıcılar tarafından da yapılıyor ama Maughan 53 çalışmayla diğer kullanıcıların ötesinde işler sergiliyor. Koşucuların günlük koşu aktivitelerini birbirleriyle paylaşmasına olanak sağlayan ‘Strava’ uygulamasının popülerleşmesiyle “Koşan sanat” çalışmaları da arttı.

İLK BAŞKA BÖYLE BİR AMACI YOKTU

The Guardian’a konuşan ve başta böyle bir hedefi olmadığını söyleyen Maughan, diğer kullanıcıların rotalarını gördükçe “Rorschach testi gibi” yorumunu yaptı. Bunun ardından orijinal bir şeyler denemek istediğini belirten koşucu, rotanın taslağını önce basılı bir haritaya çizdiğini belirtti. Koşu rotasından Frida Kahlo silüeti çıkarmak için 28.9 mil (yaklaşık 46.5 km) koşan Maughan bu rotayı 6 saat 8 dakikada tamamlamış.



