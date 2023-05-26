Kourtney Kardashian evine gelen kardeşinden '5 dakika cinsel ilişki izni' istedi! Şoke eden olay

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlilikleriyle ve cinsel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Kardashian, ailesinin 'The Kardashians' adlı reality şovunda tüp bebek tedavisi gördüğü için kilo aldığını; ancak eşinin ona vücudunu sevmesinde yardımcı olduğunu anlatmıştı.

Bebek yapmak için tüm tavsiyelere uyan çift daha önce seks orucu bile yapmıştı. Henüz bebek sahibi olamayan Kourtney Kardashian şimdilerde başka bir yol deniyor.

Kourtney Kardashian son olarak The Kardashians'ın üçüncü sezon prömiyerinde Travis Barker ile hızlı bir ilişkinin keyfini çıkarabilmek için Khloe Kardashian'ı ve prodüksiyonu yaklaşık 20 dakika bekletti.



Kourtney, küçük kız kardeşine "yumurtlamakta" olduğunu ve bu fırsattan hızla yararlanması gerektiğini açıkladı. "Bize gerçekten hızlı bir şeyler yapmamız için beş dakika verirseniz..." diyen yıldıza Khloe telefonundaki zamanlayıcıyı başlatmadan önce, "Pekala, bakalım beş dakika sürecek mi," dedi.

Beş dakikalık bir mola olması gereken süre, 15 dakikalık bir seks seansına dönüştü.



