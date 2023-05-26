Büşra Pekin sarı saçlarıyla yine bambaşka biri! "Güzelim hatun ne hale geldi"

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla tanınan Büşra Pekin, son dönemde bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu.

Büşra Pekin '15 kilo verdim, göğüs küçültme ameliyatı geçirdim, botoks yerine saç örgüsü yapıyorum, örgüyü sıkı şekilde geriye toplayınca yüz geriliyor, botoks etkisi yaratıyor, saç rengimi ve modelini değiştirdim, yüzümde dolgu, burnumda ya da dişimde estetik yok" demişti.

Oyuncu son olarak da proje için de saçlarını sarı yapmıştı.



Oyuncu Büşra Pekin yine bambaşka birine dönüştü. Büşra Pekin'i görenler yine ikiye bölündü. Kimi Pekin'in estetikli halini beğenirken kimi de "Güzelim hatun ne hale geldi Michael Jackson gibi olmuş bu nedir ya" yorumlarında bulundu.

