Kourtney Kardashian çırılçıplak kapak oldu

Ailesiyle birlikte TV şovu olan Keeping Up with the Kardashians programını yapan Kourtney Kardashian, GQ Dergisi’nin Ocak 2019 sayısına kapak oldu.

39 yaşındaki TV yıldızı verdiği pozlarla dün, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.

Usta fotoğrafçı Michael Schwartz tarafından çekilen görüntüler oldukça şaşırtıcıydı. Çok az karede üzerinde bir kıyafet ya da mayo olan Kardashian, genel olarak çıplak olarak kamera karşısına geçti.

Bir dergiye ilk kez kapak olan Kourney Kardashian fit vücuduyla da dikkat çekti.

Güne başlamadan evde ya da salonda sık sık spor yapan Kardashian, bu sayede yüzlerce kalori yaktığını belirtiyor.

Scott Disick'le olan birlikteliğinden 3 çocuk sahibi olan Kourtney Kardashian, magazin gündeminde yeniden hamilelik haberleriyle yer almıştı.

ABD'li magazin yıldızı, "Hayır hamile değilim, ama fotoğrafta kolum sizce de çok iyi çıkmamış mı?" mesajını yazmıştı.