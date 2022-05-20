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Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın öpüşmeleri aile içinde gündemde! "Anne öpüşme"

20.05.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın sık sık öpüşmesi ve bu anların magazin basınında da gündem olması Kardashian'larda sık sık konuşulan bir konu oldu. Son olarak Kourtney Kardashian'ın çocukları bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirdi.

Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker hafta sonu Santa Barbara'da sade bir törenle nikah masasına oturdu. İkili ilişkilerinin başından beri erotik pozları, cinsel hayat itirafları ve dakika öpüşmeleriyle gündeme geliyor. Öyle ki daha önce Kourtney Kardashian'ın eski eşi ve çocuklarının babası da öpüşme pozlarının ortaya çıkmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Yeni evlenen ünlü çiftin her dakika öpüşmesi Kardashian'larda da sık sık konuşulan bir konu oldu. Şov programında yayınlanan anlarda çocukların da bu durumdan rahatsız olduğu görüldü.

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Evde geçirilen zamanda Kourtney Kardashian'ın çocukları oyun oynarken Travis Barker'ın dudaklarına yapışması ekrana geldi.

Kourtney Kardashian'ın küçük kızı Penelope bu durumdan rahatsız oldu ve oyunu bırakarak annesine "Anne öpüşme yok" diyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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