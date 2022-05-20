Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın öpüşmeleri aile içinde gündemde! "Anne öpüşme"

Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker hafta sonu Santa Barbara'da sade bir törenle nikah masasına oturdu. İkili ilişkilerinin başından beri erotik pozları, cinsel hayat itirafları ve dakika öpüşmeleriyle gündeme geliyor. Öyle ki daha önce Kourtney Kardashian'ın eski eşi ve çocuklarının babası da öpüşme pozlarının ortaya çıkmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Yeni evlenen ünlü çiftin her dakika öpüşmesi Kardashian'larda da sık sık konuşulan bir konu oldu. Şov programında yayınlanan anlarda çocukların da bu durumdan rahatsız olduğu görüldü.

Evde geçirilen zamanda Kourtney Kardashian'ın çocukları oyun oynarken Travis Barker'ın dudaklarına yapışması ekrana geldi.

Kourtney Kardashian'ın küçük kızı Penelope bu durumdan rahatsız oldu ve oyunu bırakarak annesine "Anne öpüşme yok" diyerek tepki gösterdi.



