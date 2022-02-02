YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Kovid-19 araştırması bazı hastalarda şikayetlerin aylarca geçmediğini ortaya koydu

Kovid-19 araştırması bazı hastalarda şikayetlerin aylarca geçmediğini ortaya koydu

02.02.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine başvuran yaklaşık 17 bin hastayı takip eden Kovid-19 İzlem Merkezinin verilerine göre hastalığı geçirenlerin yüzde 20'si 6 ay sonra dahi nefes almakta güçlük çektiğini, yorgunluk ve kalp çarpıntısının devam ettiğini bildirdi - Merkez Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Belgin Ünal: - "Hastaların yüzde 4'ünde de izleyen dönemde ek bir kronik hastalık çıkıyor"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde oluşturulan Kovid-19 İzlem Merkezinde yapılan bilimsel çalışma, hastalığa yakalananların bir bölümünün şikayetlerinin aylarca devam ettiğini ortaya koydu.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve hastaneye başvuranların ilerleyen dönemlerde devam eden şikayetlerini izlemek üzere Ocak 2021'de kurulan Kovid-19 İzlem Merkezinde görevli 15 sağlık çalışanı, tedavi sonrası birinci, üçüncü ve altıncı aylardaki durumlarına ilişkin hastalarla görüşme yapıyor.

Merkezde 13 aylık dönemde PCR testi pozitif çıkan 17 bin hasta ile yapılan 23 binin üzerinde telefon görüşmesinden alınan veriler, bilimsel çalışmalarda da kullanılmaya başlandı.

Kovid-19 İzlem Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Belgin Ünal, AA muhabirine, salgının başlamasının ardından izlem merkezi kuran ikinci üniversite olduklarını, elde ettikleri verilerin hastalığın uzun dönemli etkilerine ilişkin önemli verileri ortaya koyduğunu bildirdi.

Hastanede Kovid-19 tanısı konulan 17 bin kişilik hasta grubunun yaş ortalamasının 43 olduğunu, yüzde 51'inin kadınlardan oluştuğunu aktaran Ünal, "Hastaların yüzde 10'unu yatarak tedavi ettik, yüzde 2'sini kaybettik. Vefat eden kişiler daha çok yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerdi." dedi.

- Vaka sayıları hızla artıyor

Kovid-19 teşhisi konulan hastaların yüzde 40'ının birinci ayın sonunda nefes almada güçlük, halsizlik, bitkinlik ve psikolojik gerginlik gibi sorunları yaşadıklarını gördüklerini aktaran Ünal, üçüncü aya gelindiğinde her 10 hastadan 3'ünün şikayetlerinin devam ettiğini belirlediklerini anlattı.

Ünal şunları kaydetti:

"Kovid-19 geçiren hastaların yüzde 30'nunun 3 ay içinde yaşadıkları semptomlar nedeniyle bir sağlık kuruluşuna başvurduklarını belirledik. 6'ncı aya geldiğimiz de ise hastaların yüzde 20'sinin nefes almakta güçlük çekme, yorgunluk ve kalp çarpıntısı gibi semptomlarının devam ettiğini belirledik. Semptomların ne zaman tamamen iyileşeceği konusunda ise uzun süre izlemek gerekir. Yapılan çalışmada Kovid-19 geçiren hastaların yüzde 4'ünde de izleyen dönemde ek bir kronik hastalık çıkıyor. Her 100 hastadan 5'i daha önce kendilerinde olmayan ağırlıklı olarak hipertansiyon, kalp ve akciğer hastalığı teşhisinin konulduğunu beyan etti."

Ünal, hastanelerinde bir ay öncesine kadar günlük pozitif vaka sayısı ortalama 40 iken Omicron varyantı sonrası bunun 400'lere ulaştığına işaret etti.

Aşılıların eksik aşılı ya da hiç aşı olmayan kişilere göre hastalığı daha hafif geçirdiğine dikkati çeken Ünal, "Salgın eğrisine baktığımız zaman Mart 2020'den bu yana gördüğümüz ardışık 3 dalganın neredeyse tümü kadar son 3-4 haftada olgu gördük. Genellikle ya aile içinde biri pozitif oluyor ondan bulaşıyor ya da bulaş kaynağını hatırlamıyorlar. Salgınla mücadelede aşı olmak çok önemli." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi 53, kalbi 35 yaşına girdiKendi 53, kalbi 35 yaşına girdi
Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildiIğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi
VakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdiVakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdi

İzmir Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:09
Öğle
13:30
İkindi
16:16
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Çarşamba

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz! Ama bu şekilde daha faydalı

Faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz! Ama bu şekilde daha faydalı

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.