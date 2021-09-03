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Kovid-19 aşı haritasında son sıradaki Şanlıurfa'da sahadaki ekip sayısı iki katına çıkarıldı

03.09.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm: - "Daha önce 30 mobil ekibimizle çalışma yürütürken bu sayıyı 63'e çıkardık. Bunun yanında araç sayımızı da 150'ye çıkardık. Şu anda sahada ciddi anlamda bir mücadele var" - "Bugüne kadar 960 köye gidildi. Şimdi bu alanları tekrar elden geçiriyoruz" - "Geçen haftalara göre aşı oranımız arttı, vaka sayılarımız da düştü. Ama yine de şu an vaka sayılarımız halen yüksek, yoğun bakımlarımız ve servislerimizde, bize yeni yoğun bakımları açtıracak kadar vaka sayısı var"

YASİN DİKME - Kovid-19 ile mücadelede, 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılanma oranında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekiplerin sayısı iki katına çıkarıldı.

Aşı haritasındaki kırmızı kategoriden son çıkan kent konumunda bulunan Şanlıurfa'da aşılama oranının artırılması için çalışmalar sürüyor. Aşı çalışmalarında 30 olan mobil ekip sayısı, İl Sağlık Müdürlüğünce 63'e çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, aşılama oranını artırmak için sağlık çalışanlarının yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Kırmızı kategoriden turuncu kategoriye yükselmelerine rağmen henüz daha yolun başında olduklarını anlatan Gülüm, şöyle konuştu:

"Henüz işimiz bitmedi. Çalışmalarımız mavi kategoriye uzanan uzun bir yolculuk. Şu an bu yolculuğu bir an önce gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Kaymakamlıklarımız ve Valiliğimizin destekleriyle ekip sayımızı iki katına çıkardık. Daha önce 30 mobil ekibimizle çalışma yürütürken şu anda bu sayıyı 63'e çıkardık. Bunun yanında araç sayımızı da 150'ye çıkardık. Şu anda sahada ciddi anlamda bir mücadele var. Aile sağlık merkezlerimiz, devlet hastanelerimiz, eğitim ve araştırma hastanelerimiz, mobil noktalarımız ve gezici ekiplerimiz, hızla çalışmalarına devam ediyor."

Saha ekiplerinin köy köy gezerek aşılama yaptığını belirten Gülüm, "Bugüne kadar 960 köye gidildi. Şimdi bu alanları tekrar elden geçiriyoruz. Ekiplerimiz gitmeden muhtarlara bildiriyor ve muhtarlarımız mahalle sakinlerini organize ederek uygun bir merkezde aşılama yapılıyor." diye konuştu.

Hastanedeki yoğunluğa büyük oranda aşı yaptırmamış veya dozunu tamamlamamış kişilerin sebep olduğunu aktaran Gülüm, şöyle devam etti:

"Yoğun bakımları yüzde 95 dolduran aşısız bir grup var. Bu grupta genç nüfus da artmaya başladı. Aşılamada yüzde 58 bandındayız. Günlük 25 bin civarında aşımız var. Şükürler olsun gözlemlediğimiz kadarıyla aşı oranlarımız arttıkça vaka sayılarımız düşüyor. Geçen haftalara göre aşı oranımız arttı, vaka sayılarımız da düştü. Ama yine de şu an vaka sayılarımız halen yüksek, yoğun bakımlarımız ve servislerimizde, bize yeni yoğun bakımları açtıracak kadar vaka sayısı var. Bunun düşmesinin tek yolu da mavi kategoriye ulaşmamız."

- Eğitim dönemi öncesi velilere çağrı

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla hareketliliğin artmasını öngördüklerini dile getiren Gülüm, "Okullar yüz yüze eğitime başlayacak. Okulların açılması hareketlik de artacak. Buradan çağrımız, velilerimizin aşılarını tamamlamaları. Yaş sınırında olanlar ve aşı hakkı gelen öğrencilerimizin aşı olması ve özellikle öğretmenlerimizin aşılarını olmalarını rica ediyoruz. Aşı olunmaması halinde haftada iki defa PCR testi yapılması gerekiyor. Bununla birlikte maske ve mesafe kuralı da unutulmamalı. Çünkü tek başına aşı da yeterli olmayabilir." sözlerine yer verdi.

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