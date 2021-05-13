Kovid-19 aşılarının ikinci dozunun ötelense bile mutlaka yaptırılması gerektiği kaydedildi

AHMET SERTAN USUL - Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, tek doz Kovid-19 aşısıyla uzun süre etkili bağışıklık sağlanamayacağını, bu yüzden ikinci dozun, ötelense bile mutlaka yaptırılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. İsmail Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede şu an en etkili yolun, aşılama olduğunu vurguladı.

Aşı teminindeki sıkıntılardan dolayı birinci ve ikinci dozun yapılması arasındaki sürenin ülkelere göre farklılık gösterdiğine dikkati çeken Balık, "Türkiye'de uygulanan CoronaVac, BioNTech ve yakın zamanda uygulanmaya başlanacak Sputnik V aşılarının mutlaka iki doz şeklinde yapılması gerekiyor." dedi.

Balık, BioNTech aşısının ikinci dozunun 8 haftaya kadar ötelenebileceğini belirterek, bunun sebeplerini şöyle anlattı:

"BioNTech aşısının birinci dozunun üzerinden 10 gün geçmesinden itibaren belli oranlarda bağışıklık etkisi görüldüğü için başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde ikinci dozun 6 hafta ile 3 ay arasında ötelenmesi kararı alındı. Böylece temin edilen aşılar ile çok daha fazla kişi bağışıklanmaya çalışıldı ama ikinci doz ötelense bile yapılması gerekiyor. Araştırmalar, birinci ve ikinci doz arasındaki sürenin 8 haftayı aşmamasının, aşının etkili olması için daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu yüzden sırası gelenler Kovid-19 aşılarının ikinci dozunu mutlaka yaptırsınlar. Bu aşıların tek dozuyla uzun süreli, etkili bir bağışıklık oluşturulamaz."