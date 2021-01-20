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Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı bir milyona yaklaştı

20.01.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Ankara Şehir Hastanesi'nde Acil Servis laboratuvarında teknisyen olarak çalışan Mesut Can Şahin: - "Aşının tüm insanlık için faydalı olacağına inanıyoruz. Bu yüzden aşımı oldum"

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında, aşı yaptıranların sayısı bir milyona yaklaştı.

Aşı uygulamasının ilk aşamasında sağlık çalışanları, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 130 aşı uygulama odasında, kendilerine aşı hakkı tanımlanan ve randevuları verilen sağlık görevlilerine aşıları yapıldı.

Birinci aşamanın 2. adımı doğrultusunda ise dün itibarıyla huzurevleri, engelli ve bakımevleri ile 90 yaş üstü vatandaşların aşılamasına başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının yedinci gününde saat 12.53 itibarıyla 993 bin 67 kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanları, sürecin devamında aşı yaptırabilecek. Aşı sırası geçen sağlık çalışanlarına tüm basamaklar bittikten sonra tekrar sıra gelecek.

İlk uygulamanın ardından ikinci doz uygulaması 28 gün sonra yapılacak.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.

Aşı uygulamasının ilk dozunu yaptıran Ankara Şehir Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan Veli Şirin, aşı yaptırdığı için mutlu olduğunu belirterek aşı uygulamasının başarılı şekilde sonuçlanmasını diledi.

Hastanenin Acil Servis laboratuvarında teknisyenlik yapan Mesut Can Şahin de "Aşının tüm insanlık için faydalı olacağına inanıyoruz. Bu yüzden de aşımı oldum." dedi.

Hastanede gassal olarak görev yapan sağlık personelinden İsmail Kılıç ise salgın sürecinde kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını belirterek, "İyi hissediyorum, rahatız. Vatandaşlarımız hiç korkmasın, gelip aşılarını vurulsun." diye konuştu.

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