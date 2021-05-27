Kovid-19 aşısını çeltik tarlasında oldu

Aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği Samsun 'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde muhtarlar, imamlar ve kamu görevlilerinin desteğiyle oluşturulan 100'ün üzerinde aşı ikna ekibi, aşı sırası gelmiş ancak henüz aşısını yaptırmamış insanlara ulaşarak onları ikna etmeye, aşılarını tamamlamaya çalışıyor.

Çeltik ekimi öncesinde aşı olmak için müracaat ettiğini ancak olamadığını belirten Yüksel, "Çeltik ekimi sonrasında, yani bir ay sonra aşı için tekrar müracaat edecektim ama sağlık çalışanları ayağımıza kadar geldi. Tarlada çalışıyoruz, aşı olmaya gitme şansımız da yok. Yani böyle bir fırsat gelmez, bunu da en iyi şekilde değerlendirdik ve çeltik tarlamızın başında aşı olduk. Buna kim öncülük ediyorsa hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Fatma Biloğlu ise akıllı telefon kullanmayı bilmediğini bu nedenle randevu alamadığını vurgulayarak, "Muhtara müracaat ettim. Sağlık ekipleri de beni evimde aşılamaya geldi. Allah razı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

- "Pozitif vaka sayısının azaldığı bu dönemi fırsat bilerek aşılamayı artırmak istiyoruz"

Bafra İlçe Sağlık Müdürü Aykaç Akın, Samsun'da bu aylarda vatandaşların çoğunun tarlasında ekim yaptığını belirtti.

Samsun'un fındık başta olmak üzere çeltik, sebze ve meyve üretimi olan bir kent olduğuna işaret eden Akın, şunları kaydetti: