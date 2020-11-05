KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "25 yaşında kaybettiğimiz hasta var. 'Bana bir şey olmaz' mantığı çok yanlış"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken hastalığa yakalanan ve zorlu tedavi sürecinin ardından iyileşen Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinde görevli doktor Yakup Özer ve hemşire Cemile Sertoğuz, genç hastaların da öldüğünü belirterek, "Bana bir şey olmaz" mantığının çok yanlış olduğunu söyledi.

İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Yakup Özer (30), yaklaşık 2 ay önce halsizlik ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurdu. Rahatsızlığının artması ve nefes darlığı çekmesi üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Özer, herhangi bir hastalığı olmamasına rağmen zorlu bir tedavi süreci geçirdi.

Koronavirüsü yenen Yakup Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yaşta olmasına rağmen yakalandığı hastalığın kendisini zorladığını, yeni tip koronavirüsün yaşlılarda olduğu gibi gençlerde de kötü seyredebildiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüsün çok sinsi bir hastalık olduğuna dikkati çeken Özer, şöyle konuştu:

"Öyle sinsi bir hastalık ki küçük yaştaki hastalarda kötü sonuçlar doğurabiliyor. Hastanedeki odada tek başına kalıyorsunuz. Yakınlarınızı, sevdiklerinizi görmüyorsunuz. Buna rağmen sağlık çalışanlarını hep yanımda hissettim. Hastaların neler yaşadıklarına şahit oluyorum. Hastalar boğulacak duruma geliyor. Kovid-19 ile mücadele ederken hastalar odalarda tek başına geçiyor ve tek başına ağlıyorlar. Serviste 25 yaşında kaybettiğimiz hasta var. 'Bana bir şey olmaz' mantığı çok yanlış bir düşünce. Her yaşta insanın dikkat etmesi gerekiyor. Ben de genç olmama rağmen hastanede yattım. Bağışıklığı çok iyi olan genç insanlar dahi veya hastalığı çok rahat geçiren insanlar dahi diğer insanlara bulaştırıp onların hayatlarına mal olabilir."