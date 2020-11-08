YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir nefesin tüm cihana bedel olduğunu anladım"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir nefesin tüm cihana bedel olduğunu anladım"

YOZGAT HABERLERİ  | 08.11.2020 11:14 | Son Güncelleme

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse: - "Bu süreçte çok zorluklar yaşadım. Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu, bir nefesin tüm cihana bedel olduğunu anladım" - "Geniş ciğerleri sanki yumruk kadar küçülmüş hissediyorsun. Nefes alırken dahi insan terler mi, yorulur mu, nefes alırken dahi yoruluyordum"

ÖMER ERTUĞRUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 16 gün Yozgat ve Ankara'daki şehir hastanelerinde gördüğü tedavi ile iyileşip görevinin başına dönen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, virüsü evdeki anne, baba, dede ve ninelerine bulaştırmamaları için herkesi maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya çağırdı.

Yozgat'ta 1 Ekim'de yaptırdığı testi pozitif çıkınca 5 günü evinde karantinada geçiren 48 yaşındaki Köse, durumunda ağırlaşma görülmesi üzerine Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanede süren 7 günlük tedavinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Köse, 9 günde taburcu edildi.

Görevine 26 Ekim'de başlayan Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Köse, Kovid-19'un Türkiye'de görüldü ilk günden maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak tedbir aldığını ifade etti.

Ancak buna rağmen görevi gereği yoğun çalıştığı süreçte boğazında ağrı hissetmesi üzerine 1 Ekim'de Yozgat Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını aktaran Köse, "Bu, Yozgat'ta vakaların sayısı arttığı döneme denk geldi. Evimde 4-5 gün dinlenip ilaç aldım. 5. günün sonunda durum ağır olunca tekrar hastaneye müracaat ettim. 7 gün şehir hastanesinde tedavi gördüm. Biraz daha ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildim. 9 gün orada tedavim sürdü. Tedavimde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah'ın izni, doktorlarımızın gayretiyle şifa buldum çok şükür." dedi.

- "Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu anladım"

Köse, hastalık sürecinde zorluk yaşadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu, bir nefesin tüm cihana bedel olduğunu anladım. Geniş ciğerleri sanki yumruk kadar küçülmüş hissediyorsun. Nefes alırken dahi insan terler mi, yorulur mu, nefes alırken dahi yoruluyordum. Böyle bir sıkıntılı süreç yaşadım. Allah kimseye göstermesin. Rabbim, Kovid-19 hastaları başta olmak üzere bütün hastalarımıza sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin."

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Köse, "Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanımız sürekli uyarıyor, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun hareket etmemiz lazım. Bizim derdimiz milletimizin bir an önce bu hastalıktan kurtulmasıdır. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz açıklamalar yapıyor. Açıklamalara riayet edilirse bu hastalıktan inşallah bir an önce kurtulacağız." diye konuştu.

Gençleri de uyaran Köse, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin vücutları sağlam, dirençleri yüksek, hastalığı ayakta atlatabiliyor, hiçbir belirti göstermeyebiliyor. Onlardan ricam, kalabalık ortamda bulunmasınlar, kendilerine dikkat etsinler çünkü hastalığı kapar, eve geldiğinde en sevdikleri anne, babası, dedesine, ninesine bulaştırma ihtimalleri var. 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanlar bundan olumsuz etkileniyor. Onlardan istirhamımız kalabalık ortamda bulunmasınlar, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etsinler."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
PARTNERJohnny Depp'e bir şok daha!Johnny Depp'e bir şok daha!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Söke Belediyesi deprem ve afetlere karşı hazırlık çalışması başlattı
Söke Belediyesi deprem ve afetlere karşı hazırlık çalışması başlattı

Yozgat Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:11
Öğle
12:30
İkindi
15:13
Akşam
17:39
Yatsı
18:59

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Yeşer Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
İmamoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yozgat’ta Feci Kaza: 4 Ölü 1 Yaralı
Yozgat’ta Feci Kaza: 4 Ölü 1 Yaralı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.