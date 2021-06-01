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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu"

01.06.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Seda Nur: - "Ölür müyüm korkusu oldu çünkü ateş, öksürük aşırı derecedeydi, yataktan kalkamadım, çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu" - Hemşire Büşra Coşman: - "Çok şiddetli ağrılarım oldu ve yanımda bir bardak su verecek insan yoktu"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevine dönen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşireler Seda Nur ve Büşra Coşman, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Koroner Yoğun Bakım Servisi hemşiresi Seda Nur, AA muhabirine 1,5 yıllık hemşire olduğunu ve görevine başlar başlamaz Kovid-19 servisinde çalıştığını söyledi.

Yaşadıkları zorlu süreçte, hastaları hayata bağlayabilmek için çalışırken kendisinin de bu hastalığa yakalandığını anlatan Nur, o günleri hatırlamak dahi istemediğini dile getirdi.

Nur, tarif edilemeyen bir bel ağrısı ve halsizlik şikayeti üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını ve hemen evde karantina sürecinin başladığını aktardı.

- "Evde kendi kendime damar yolu açıp tedavimi yaptım"

Evde anne ve kardeşinden ayrı bir odada izole olduğunu dile getiren Nur, şöyle devam etti:

"Ölecekmişsin düşüncesi herkes için zor oluyor. Odadan çıkamıyorsun, aileme bulaştırma korkusu zor bir süreçti. Hastalığın 4. gününden sonra vücudum çöktü. Yataktan kalkamadım. Ölür müyüm korkusu oldu çünkü ateş, öksürük aşırı derecedeydi, yataktan kalkamadım, çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu. Ağır geçirdim, servise yatma sürecim olacaktı ama annem çok korktu. Ailemi de yıpratmak istemedim. Evde kendi kendime damar yolu açıp tedavimi yaptım. Ölüm korkusu oluyor. O acizlik, kendine yetememek, çaresiz kaldım."

"Bana bir şey olmaz" diyenlerinin çoğunun hastalığa yakalandığını ifade eden Nur, herkesin mutlaka kurallara uymasını istedi.

- "Çok şiddetli ağrılarım oldu"

Dahiliye Yoğun Bakım Servisi hemşiresi Büşra Coşman da şiddetli baş ağrısı ve vücut kırgınlığı üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Evde karantinada kaldığını belirten Coşman, "Ailemle birlikte yaşıyordum, 4 yaşında küçük bir kardeşim var, evi ayırmak zorunda kaldık. Çok şiddetli ağrılarım oldu ve yanımda bir bardak su verecek insan yoktu. Normal bir kol ve bacak ağrısı değil. Elimi ve ayağımı yerinden kaldıramadım. O kadar şiddetli ağrıyordu ki bacaklarıma ceketlerimi örtmeye başladım belki sıcaklarsa geçer diye, asla etkisi olmadı." diye konuştu.

Coşman, hastalık döneminde süreci bildiği için durumunun kötüye gidebileceği endişesini çok fazla yaşadığını kaydetti.

Herkesin hem kendisi hem de sevdikleri için kurallara uymasını isteyen Coşman, Kovid-19'a karşı vatandaşlara aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

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