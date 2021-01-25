KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kamyon ezmiş gibi çok şiddetli ağrılar yaşadım"

YALÇIN ÇELEN - Yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastanede ve evde gördüğü tedavinin ardından yenen doktor Özaydın Boylubay, "Tarif etmem gerekirse kamyon ezmiş gibi çok şiddetli ağırlarım oldu." dedi.

Isparta Merkez Filyasyon Koordinasyon Sorumlusu Uzman Doktor Özaydın Boylubay, halsizlik, öksürük, yüksek ateş, ayak ve sırt ağırları şikayetiyle Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Boylubay'ın tedavisi bir haftalık hastane sürecinin ardından evinde devam etti.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Boylubay, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

- "Şiddetli eklem ağrılarım oldu"

Boylubay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyileşmesinde meslektaşlarının ve çalışma arkadaşlarının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Onların desteğini hep hissettiğini, zorlu süreçte kendisine moral olduğunu aktaran Boylubay, o zor günleri kimsenin yaşamasını istemediğini dile getirdi.

Testinin pozitif çıkmasının ardından vücudundaki ağrılarının bir süre sonra çok şiddetlendiğini anlatan Boylubay, "Bu hastalık zorlu bir süreç, şiddetli eklem ağrılarım oldu. Kas, eklem, baş ağrıları yaşadım. Tarif etmem gerekirse, kamyon ezmiş gibi çok şiddetli ağrılar yaşadım." dedi.