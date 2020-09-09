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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenip dünyaevine giren doktor çiftten "tedbirlere uyun" çağrısı

VAN HABERLERİ  | 09.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesinde Kovid-19 testi pozitif çıkınca nikahlarını ertelemek zorunda kalan doktor çift, hastalığı yendikten sonra hayatlarını birleştirdi - Göreve başlayan çift, tedavi süreci ve karantina döneminde yaşadıkları zor günleri unutamıyor - Doktor Ramazan Sinsiner: - "Psikolojik açıdan çok yıprandım. 26 gün boyunca evden çıkmadan yaşamak zorunda kaldık. Nikah günümüze 2 gün kala böyle bir haber aldık. Çok üzüldük ve ertelemek zorunda kaldık" - Diş hekimi Dilek Didem Sinsiner: - "Evde karantinada kaldığımız süreçte markete gitmenin, yürüyüş yapmanın büyük bir lüks olduğunun farkına vardık"

ZAFER TAYFUR - Van'ın Başkale ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendikten sonra hayatlarını birleştiren diş hekimi Dilek Didem ve acil servis doktoru Ramazan Sinsiner, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen şifa arayan hastalarına yardımcı olmaya devam ediyor.

İnsanların sağlığına kavuşması için kendi önceliklerini erteleyen, günlerce evlerine gitmeyerek her türlü fedakarlığı ortaya koyan sağlık çalışanları, Kovid-19 görüldüğü ilk günden bu yana sağlık hizmetlerinin kesintisiz verilmesi için çaba gösteriyor.

Başkale ilçesinde de ilk günden bu yana fedakarca çalışan Dilek Didem Kaplan ve Ramazan Sinsiner'e hastanede görev yaptıkları sırada Kovid-19 tanısı konuldu. Temmuzda hayatlarını birleştirmeye hazırlanan çift, nikah tarihinden 2 gün önce yapılan testin sonucunun "pozitif" çıkması üzerine en mutlu günlerini ertelemek zorunda kaldı.

Gerekli kontrollerin ardından ilaç tedavisine başlanan çift, 26 günlük karantina ve izolasyon sürecinde psikolojik açıdan da büyük çöküntü yaşadı. Zorlu sürecin ardından sağlıklarına kavuşan ve erteledikleri nikahı 20 Ağustos'ta kıyarak hayatlarını birleştiren Sinsiner çifti, hastalık sürecinde yaşadıklarını unutamıyor.

- "Psikolojik açıdan çok yıprandım"

Doktor Ramazan Sinsiner, AA muhabirine, hastanedeki personelde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine yapılan sağlık taramasında testinin "pozitif" çıktığını söyledi.

Bunun üzerine gerekli kontrollerin ardından ilaç tedavisine başlandığını ve evde kendilerini izole ettiklerini belirten Sinsiner, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sağlık açısından çok büyük sıkıntılar yaşamadım. Psikolojik açıdan çok yıprandım. 26 gün boyunca evden çıkmadan yaşamak zorunda kaldık. Bu süreçte eşimle birbirimize destek olmaya çalıştık. Nikah günümüze 2 gün kala böyle bir haber aldık. Çok üzüldük ve ertelemek zorunda kaldık. Sürecin tamamlanmasıyla hem işimizin başına geçtik hem de nikahımızı kıydık. Çok zor bir süreç atlattık. Hastalarımızdan ricamız, bizim yaşadıklarımızı yaşamamaları için tedbirlere uymalarıdır. Maskeleri çene altında, dirseğe, kafasına takan insanlar görüyoruz. Maskeyi takmazsanız ciddi sıkıntılar yaşayabilir, başka maskeler takmak zorunda kalabilirsiniz. Ailenize, yakınlarınıza bulaşmadan önlemlerinizi alın."

- "Bu hastalıkta önlem almak çok önemli"

Diş hekimi Dilek Didem Sinsiner ise çok zor bir süreç atlattıklarını belirtti.

"Evde karantinada kaldığımız süreçte markete gitmenin, yürüyüş yapmanın büyük bir lüks olduğunun farkına vardık." diyen Sinsiner, ateş ve öksürük nedeniyle zorlandığını, ilaçlarla ayakta durmaya çalıştığını belirtti.

Eşiyle birbirlerine destek olarak süreci en az hasarla atlatmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Sinsiner, şöyle konuştu:

"Nikah gününü daha önce almıştık ancak karantina başlayınca iptal oldu. Karantina biter bitmez tekrar tarih alarak evlendik. Bu hastalıkta önlem almak çok önemli. İnsanların hastanede bile maske takmadığını görüyoruz ama bunlar insan hayatını ilgilendiriyor. Bazı insanlar kolay atlatabiliyor ancak onların bulaştırdığı insanlar hayatını kaybedebilir. Bunun sorumluluğunu almak kolay değil."

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Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
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