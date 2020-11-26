KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen hemşire, çocuklarının üzülmemesi için hastalığını gizlemiş

ZEHRA MELEK ÇAT - Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi göğüs hastalıkları servisi hemşiresi Hatice Kurban ile Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şaban Gönül, tedavi sürecinde yaşadıkları zorlukları dile getirerek, vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Hatice Kurban, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının sağlık çalışanları açısından çok yıpratıcı olduğunu söyledi. Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinden kısa süre sonra nisan ayında testinin pozitif çıktığını ifade eden Kurban, "Sürecin ne kadar zor, ne kadar ağır olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem hastalar hem biz sağlık çalışanları için çok zor." dedi. Kurban, maske, mesafe ve hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, iki kat eldiven, 3 maske ile görev yaptığını anlattı. Bu şekilde çalışmanın çok zor olduğunu dile getiren Kurban, "Alıştık artık. Kendimizi, çalışma arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi korumak için bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Biz sağlık çalışanları olarak hiç zorlanmıyoruz çünkü sevdiklerimize, iş arkadaşlarımıza, ailemize önem veriyoruz. Bu virüsü hastadan hastaya, sevdiklerimize taşımamak, kendimizde varsa bile çalışma arkadaşlarımıza bulaştırmamak için bu şekilde giyinmek zorundayız. Hepimiz onun bilincindeyiz ve bu fedakarlıkla çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Olduğum yerde kaldım" Kurban, bölüm doktorlarından birinin Kovid-19 tanısı alması üzerine servis çalışanlarının test yaptırdığını, kendisini izole ettiğini aktardı. Başlangıçta hiçbir şikayetinin olmadığını belirten Kurban, şöyle devam etti: "Akşam hastaneden aradılar, 'Testin pozitif, hastaneye gel.' dediler. Olduğum yerde kaldım, ne diyeceğimi bilemedim. Maskem takılıydı, kendimi izole etmiştim. Eşim eşyalarımı hazırladı ve beni hastaneye bıraktı. O günü hayatım boyunca unutamam. Çok kötü bir gündü. Çocuklarını düşünüyorsun, aileni düşünüyorsun. Diyorsun ki 'Hadi onlarda bir şey varsa.' Ben hastanede ilk pozitif olan hemşirelerden biriyim. Çok zor bir süreçti. Aileme test yapıldı, onlar negatif geldi ama 'Pozitife dönerse' diyordum. Ne olduğunu bilmiyoruz. İlk gün sabaha kadar hiç uyumadım. Kendimi dinliyorum, nabzımı dinliyorum, ateşime bakıyorum. Maske, sosyal mesafe ve hijyen, aldığım ve taşıdığım virüsün, çocuklarıma, eşime ve çalışma arkadaşlarıma bulaşmasına engel oldu. Kimseye bulaştırmadan bu süreci atlattım."