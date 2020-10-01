KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes alamıyorsunuz, 'Acaba nereden nefes alabilirim' diye aranıyorsunuz"

MELİKE KESKİN - Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Necmettin Erbakan Üniversitesi Erasmus Koordinatörü öğretim görevlisi Şeyma Akın, "Nefes darlığının ağırlaştığı dönemlerde motivasyonunuz dibe vuruyor. Hastaneye yatmaya karar verdiğimde odamdan çıktım, balkona, bahçeye attım kendimi. Nefes alamıyorsunuz, 'Acaba nereden nefes alabilirim?' diye aranıyorsunuz." dedi. Şeyma Akın, AA muhabirine, hastalığının halsizlikle başladığını, çalışırken hafif bir boğaz yanması da hissedince dinlenmek için evine gittiğini söyledi. Hem temaslı olmadığı hem de Sağlık Bakanlığının önerilerini dikkate alarak tedbirli davrandığı için Kovid-19'dan şüphelenmediğini belirten 48 yaşındaki Akın, "Dikkatsiz davranmadım. Sağa sola gitme gelme, eve misafir alma gibi işleri bitirmiştik. Çarşı pazara da dikkat ediyorduk, o yüzden hiç Kovid-19'a yormadım. Sağlık ocağına gittim. Zaman zaman insanlar üşütebiliyor, klimalar etkileyebiliyor. Öyle bir şey olacağını düşündüm hatta ateşim yüksek olmadığı için sağlık ocağındaki doktor da şüphelenmedi." diye konuştu.

Aldığı ilaçlarla herhangi bir iyileşme belirtisi göstermediğini ve tekrar doktora gittiğini dile getiren Akın, "Tabii bu zaman zarfında 3-4 gün geçmiş oldu. Bu 3-4 günde boğaz ağrısı artarak devam etti. Çok ciddi kas ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısıyla virüsün zaten vücudunuzda gezdiğini hissediyorsunuz. O ağrılar devam etti. Test pozitif çıkınca hemen ilaçlara başladım. Dördüncü, beşinci gün ağrılar çok hafifledi. 'Tamam toparlanacağım, herhalde iyileşeceğim.' dedim. Sonra da hafif hafif ciğerlerimde hissetmeye başladım virüsü." dedi. İyileştiğini zannederken hastalığının seyrinin tekrar kötüye gittiğini anlatan Akın, şunları kaydetti: "Yedinci günden sonra nefes alma durumum çok ağırlaştı. Hastaneye başvurdum. Muhtemelen yoğunluktan, 'İsterseniz yatıralım ama evde geçirmenizi tavsiye ederiz.' dediler. Eve gittim. Üzerinden 1-2 gün geçince hastalığı çok yoğun hissetmeye başladım. Çok ağırlaştım, hastaneye yattım. 5 gün kadar hastanede kaldım. Böylelikle hastaneyle beraber 2 haftalık süreci tamamlamış oldum. Hastanedeki tedavi iyi geldi diyebilirim ama eve geldikten sonra o rahatsızlık hali 1 hafta daha sürdü."