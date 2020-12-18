KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölüm korkusu yaşamak istemiyorsanız uyarıları dikkate alın"

BİNGÖL (AA) - AYDIN ARIK - Bingöl İl Ambulans Servisi Başhekimliği Çağrı Merkezinde görev yapan Esra Demir (27) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sorumlusu Hasan Akkuş (40), yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek, yeniden mesailerine başlamanın sevincini yaşıyor.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Demir, merkezde nöbetteki bir arkadaşından Kovid-19 bulaştığını, hastalığa yakalandıktan sonra da 15 gün kızını hiç göremediğini söyledi.

Hastalığı ağır atlattığını belirten Demir, "İstediğimiz kadar korunmaya çalışsak da bu hastalığın içindeyiz. İnsanlara müdahale etmek, hastalıkla mücadele etmek zorundayız. Onun için kendimizi ne kadar korumaya çalışsak da çok zor, yine de bulaşıyor. Ama çok zor geçiyor, çok ağır bir hastalık. Diğer geçirdiğimiz hastalıklar gibi değil. Hastalık sürecinde özelikle nefes alamama ve ölecekmiş gibi hissetmek çok korkunç." ifadelerini kullandı.

- "Onlar evde otursun ki biz çocuklarımızı görebilelim"

Hastalık sürecinde çok şiddetli nefes darlığı ve göğüs ağrısı yaşadığını ifade eden Demir, şöyle devam etti: