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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yemek bile yiyemiyordum, sadece uzanıp sıvı tüketebiliyordum"

07.05.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemşire Oben Konucu: - "Özellikle bel ağrısından ayakta hiç duramıyordum. Yemek bile yiyemiyordum, sadece uzanıp sıvı tüketebiliyordum" - Hemşire Murat Altuğ: - "Sanki bıçak saplanır gibiydi, hayatımda öyle bir baş ağrısı görmedim. O an beynin patlayacakmış gibi hissediyorsun"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip görevlerine dönen hemşireler Oben Konucu ile Murat Altuğ, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi hemşiresi Oben Konucu, AA muhabirine, baş ağrısı ve düşmeyen ateş şikayetiyle yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Hastalığının çok ağır geçtiğini ve ilk bir hafta hastanede yattığını aktaran Konucu, daha sonra da üç hafta evde izolasyonda kaldığını ve sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Konucu, kötü ağrılar yaşadığını ve hastalığı atlattığı süreçte zorlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle bel ağrısından ayakta hiç duramıyordum. Yemek bile yiyemiyordum, sadece uzanıp sıvı tüketebiliyordum. Yemek yediğim an çıkarmak durumunda kalıyordum. Ateş sorunum olmadı ama ağrı, halsizlik, mide bulantısı çok kötüydü. Kendi kişisel ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyordum neredeyse. İlk etapta bu hastalığı kolay atlatabileceğimi düşündüm. Yaşlı ve orta yaşlı insanların benim düştüğüm durumdan çıkmaları biraz zor görünüyor. Tutulumu çok yüksek olduğu zaman kötü etkiliyor. Nefes almakta çok zorlanıyorsun, akciğerleriniz gerçekten yanıyor. İçinizin yandığını hissedebiliyorsunuz. Bu kadar kötü etkileneceğimi düşünmemiştim. Vücudumun dirençli olduğunu düşünüyordum aslında ama çok kötü etkilendim."

Konucu, yoğun bakımdaki hastaların çok kötü durumda olduğunu ve bir nefes alabilmek için büyük çaba verdiklerini vurgulayarak, "Bizim hastayla nasıl ilgilendiğimizi, hastaların neler söylediğini, neler yaşadığını görseler bir gün değil, 5 dakika şurada makineye, oksijene bağlı bir hastanın neler yaşadığını görseler, zaten kimsenin kuralları ihmal edeceğini ve aşıya 'hayır' diyeceğini düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hayatımda öyle bir baş ağrısı görmedim"

Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi acil hemşiresi Murat Altuğ da şiddetli bir baş ağrısı şikayetiyle yaptırdığı testin pozitif çıktığını ve 15 gün evde izolasyonda kaldığını dile getirdi.

Daha önce yaşamadığı bu baş ağrısının tarifinin imkansız olduğunu aktaran Altuğ, "Sanki bıçak saplanır gibiydi, hayatımda öyle bir baş ağrısı görmedim. O an beynin patlayacakmış gibi hissediyorsun. O ağrıya yakalandın mı, bir sorun olduğunu anlıyorsun. Ağrı kesicilerle geçirdim ama sonra ateşim yükseldi, hayatımda ateşim yükselmemişti." diye konuştu.

Çemberin daraldığını ve "Bana bulaşmaz." denilmemesi gerektiğini dile getiren Altuğ, "Ben de 'Bana bulaşmaz.' diyordum ama bana da bulaştı, hatta ailemden birkaç kişi de kaybettim. Dikkat etmezseniz size de bulaşacak." ifadesini kullandı.

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