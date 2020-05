Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen askerler memleketlerine uğurlandı

KOCAELİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen terhis işlemleri yapılarak kışlalarından uğurlanan askerler memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

Çantaları dezenfekte edilen ve ateşleri ölçülen askerlerden bazıları, birliklerinden memleketlerine gitmek için Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne getirildi.

Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan askerler, seyahat belgeleriyle geldikleri terminalden koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslere binerek memleketlerine hareket etti.

Kocaeli'de ikamet eden askerlerin ise Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği otobüslerle ilçelere dağıtımı yapıldı.

- "7 ay değil, 7 yıl da olsa askerlik yaparız"

Murat Erkek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 aylık askerlik görevini tamamlayarak vatani borcunu ödediğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle terhisinin 1 ay ertelendiğini belirten Erkek, "Allah Türk milletini, Türk ordusunu, Türk polisini başımızdan eksik etmesin. Gerektiği her yerde her daim her şartta yine askerlik yaparız. 7 ay değil, 7 yıl da olsa askerlik yaparız. Ordu Aybastı'ya gideceğim, inşallah aileme kavuşacağım." diye konuştu.