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Kovid-19 salgını sürecinin gözdesi "kişisel gelişim" kursları oldu

17.11.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığınca halk eğitim merkezlerinde düzenlenen kurslardan en çok tercih edilenleri "kişisel gelişim ve eğitim", "el sanatları teknolojisi" ile "spor" oldu - Geçen yıl Kovid-19 salgını sürecine rağmen kişisel gelişim ve eğitim alanında açılan 28 bin 589 kursa 474 bin 669 kişi katıldı - Kişisel gelişim ve eğitim alanındaki kurslar içinde "ıslık dili" eğitimi gibi pek çok kişinin ilk kez duyduğu programlar da bulunuyor

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretsiz düzenlenen kurslardan geçen yıl en çok tercih edilenleri "kişisel gelişim ve eğitim", "el sanatları teknolojisi" ve "spor" oldu.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayat boyu öğrenme kurumlarında 72 alanda, 2 bin 762'si mesleki, 983'ü ise genel konularla ilgili olmak üzere 3 bin 745 farklı kurs programı düzenleniyor.

Geçen yıl vatandaşların en çok tercih ettiği kurs programı "kişisel gelişim ve eğitim" oldu. Bu alanı sırasıyla "el sanatları teknolojisi" ve "spor" takip etti.

Kovid-19 salgın sürecine rağmen geçen yıl kişisel gelişim ve eğitim alanında 28 bin 589 kurs açıldı ve toplamda 474 bin 669 kursiyer, bu kurslarla kendi kişisel gelişimine katkı sağladı.

Bu yıl ise bugüne kadar en çok kursiyer kaydedilen programlar arasında, "gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi", "bilgisayar işletmenliği", "sosyal uyum ve yaşam", "İngilizce", "Kur'an-ı Kerim okuma", "voleybol", "futbol", "arıcılık" yer aldı.

- "Islık dili" eğitiminden "kültür solucanı yetiştiriciliğine" geniş perspektifte kurslar açıldı

Kişisel gelişim ve eğitim alanındaki kurslar içerisinde bilindik programlar dışında "ıslık dili" eğitimi gibi pek çok kişinin ilk kez duyduğu kurslar da yer alıyor.

Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen "ıslık dili" eğitiminde, kursiyerler haberleşme kültürünü korumaya yönelik dersler aldı. Bu kapsamda 2019'dan bu yana 91 erkek ve 56 kadın "ıslık dili" eğitimi aldı.

Bir başka ilginç program da "hayvan yetiştiriciliği" kapsamında açılan "kültür solucanı yetiştiriciliği" oldu. Adana'dan Van'a kadar pek çok halk eğitim merkezinde bu kursu tamamlayanlardan bir bölümü üretime geçerek aile ekonomisine destek sağladı, bir bölümü ise sadece bu işi meslek edindi. Aksaray Halk Eğitimi Merkezinde 66'sı erkek, 13'ü kadın olmak üzere toplam 79 kursiyer bu kursa katıldı ve katılımcılardan 62'si belge almaya hak kazandı.

Vatandaşlar, tamamı ücretsiz olan 3 bin 745 kurs hakkında halk eğitimi merkezlerinden ayrıntılı bilgi edinebiliyor.

Çok çeşitli kurs programları bulunan halk eğitim merkezleri, talep halinde vatandaşların istedikleri eğitim programlarını da düzenleyerek yeni kurs açabiliyor.

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