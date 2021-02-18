Kovid-19 salgınında e-ticaret ekonomi için can simidi oldu

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor'un salgının etkisi ile geçen 2020 yılında kayıtlı kullanıcı sayısı 33 milyona yükselirken, platform üzerinden satış yapan toplam satıcı sayısı 117 bine ulaştı. GittiGidiyor'un 2020 gerçekleşmeleri ve gelecek planları GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı'nın katıldığı çevrimiçi basın toplantısı ile paylaşıldı. Salgının gölgesinde geçen 2020 yılında dijitalleşme tüm dünyada en az 3-4 yıl ileri sararken, küresel perakende e-ticaret hacminin 4 trilyon dolara ulaştığı öngörülüyor. Türkiye’de de büyüme ivmesi katlanan e- ticaret sektörü, bu süreçte hem iş yerini açamayan KOBİ ve esnafa, hem de hayatını eve taşımak zorunda kalan tüketiciye ihtiyaçların giderilmesi konusunda adeta can simidi oldu. 2020’ye yüzde 40’lık bir büyüme hedefiyle girdiklerini ancak salgınla birlikte e-ticarete eğilimin artmasıyla yılı yüzde 50 büyümeyle kapattıklarını belirten GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, "Yaşanan pandemi süreci, gündelik yaşamdaki birçok alışkanlığı değiştirdi. Pandeminin getirdiği zorlukların ortasında hayatın devam etmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri e-ticaret oldu. E-ticaret sektörü bu süreçte tüketicilerin ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılarken, aynı zamanda pek çok KOBİ ve esnafı pandeminin olumsuz ekonomik etkilerine karşı korudu. Dijitalleşme çalışmalarını daha ağırdan almış birçok işletme, bu dönemde biz ve bizim gibi online pazaryerleri aracılığıyla hızlı bir şekilde e-ticarete adım attı. Böylece zorlu pandemi şartlarında bile tüm Türkiye’de hatta dünyanın dört bir yanında ürünlerinin satışını gerçekleştirebildi." dedi.

- Anadolu’daki satıcılar dijitalleşiyor KOBİ’lerin GittiGidiyor üzerinden işini sürdürmesine ve binlercesinin GittiGidiyor aracılığıyla e-ticarete başlamasına vesile olduklarını ifade eden Kantarcı, şu değerlendirmelerde bulundu. "2019’da 100 bin olan ve son 3-4 yıldır bu civarda seyreden toplam satıcı sayımız 2020’de 117 bine yükseldi. Bu veri aynı zamanda pandemi nedeniyle fiziksel mağazaların zorluk yaşadığı bir dönemde sağladığımız hizmetle 117 bin satıcımızın işini sürdürmesine destek olduğumuz anlamına da geliyor. Toplam satıcılarımızın önemli bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir’den olsa da 2020’de satıcı sayısını en fazla artıran şehirler sırasıyla Iğdır, Kars, Ağrı, Osmaniye, Karaman ve Muş oldu. Bu da Anadolu’daki işletmelerimizin pandeminin etkisiyle dijitalleştiklerinin bir başka önemli göstergesi. 2020 itibarıyla artık diğer illerimizin eskisinden daha hızlı bir şekilde e-ticaret ekosistemine dahil olduğunu görüyoruz. Pandeminin etkisi, aynı şekilde, öne çıkan kategorilere de yansıdı. Platformumuza eklenen yeni satıcılara baktığımızda çoğunluğunun Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ev, Dekorasyon ve Bahçe, Bilgisayar ve Tablet, Yapı Market, Giyim ve Aksesuar kategorilerinde faaliyet gösterdiğini görüyoruz."

- E-ihracata başlayan KOBİ’lerin sayısı artıyor Bu sene GittiGidiyor’un 20’nci yaşını kutladığını kaydeden Kantarcı, "Türkiye’nin ilk online pazaryeriyiz ve kuruluşumuzdan bu yana en güçlü oyuncularından biriyiz. Dijitalleşmenin ülke ekonomisine katkısını en başından beri bilen bir kurum olarak, KOBİ ve klasik perakendecileri platformumuz aracılığıyla e-ticaret ekosistemine dahil edip Türkiye’de perakendenin dijitalleşmesini destekliyoruz." dedi. Kantarcı, GittiGidiyor’da ücretsiz mağaza, listeleme ve e-ihracat fırsatı sunduklarını belirterek, "Bir eBay şirketi olarak yerel işletmelerimizi küresel gücümüzle destekliyoruz. E-ihracatla sınırları ortadan kaldırıyor ve KOBİ’lerimize dünyanın ticaret kapısını açıyoruz. Yerli satıcılarımız yurt içinde satış yapar gibi ürünlerini sadece GittiGidiyor’da satışa çıkararak eBay’in dünya çapında 185 milyon kullanıcısına ulaştırabiliyor. 2020 yılında yaklaşık 2 bin satıcımız on binlerce ürünü GittiGidiyor’da listeleyerek eBay üzerinden e-ihracat yaptı. 2021’de e-ihracat yapan satıcı sayımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Mobilin yükseliş trendinin 2020 yılında da devam ettiğini dile getiren Kantarcı, ‘‘Hayatın normal seyrinin mobile kayması, mobilden yapılan alışverişlerin e-ticaretteki payına net bir şekilde etki etti. GittiGidiyor’da mobilden satış hacmimiz 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında arttı. Mobil uygulamamızın toplam indirilme sayısı da bu dönemde yüzde 67 artarak 20 milyon oldu. Toplam trafiğimizde mobilin payı yüzde 82 olurken, toplam satış içerisindeki mobilin payı yüzde 64 olarak geçekleşti’’ diye konuştu. - En çok maske satıldı 50’den fazla kategoride 22 milyon ürün çeşitliliğiyle doğru ürünü, doğru fiyata, kullanıcılarla buluşturmak için platformun altyapısını sürekli olarak geliştirdiklerini söyleyen Kantarcı, "2020 yılının sonu itibarıyla kayıtlı kullanıcı sayımız 33 milyon olurken, sayfa görüntülenme sayımız 6 milyara ulaştı. Satış verilerimiz de pandeminin etkilerini sergiler nitelikte. 2020 yılında en çok satılan ürün, içinde olduğumuz sürecin etkisiyle maske oldu. Maskeyi, kedi maması, bebek bezi, cep telefonu ve kılıfı, lastik, köpek maması, steril eldiven, spor ayakkabı, dezenfektan, tıraş makinesi takip etti." bilgisini verdi.

2020'ye damga vuran pandemi, GittiGidiyor’da en çok aranan kelimelerde de etkisini gösterdi. Platform üzerinden en çok aranan kelimeler sırasıyla; maske, laptop, cep telefonu, çalışma masası, siperlik, televizyon ünitesi, bilgisayar, şarjlı matkap, dambıl seti, tablet oldu. Bir önceki yıla göre en çok büyüyen kategoriler ise Bilgisayar ve Tablet, Yapı market, Fotoğraf ve Kamera, Spor ve Outdoor ve Kozmetik ve Kişisel Bakım olarak belirlendi. - Doğa için ‘‘Gitmesine İzin Verme’’ Gelecek dönemde kurumların ve toplumun en önemli gündem maddesinin sürdürülebilirlik olması gerektiğinin altını çizen Kantarcı, GittiGidiyor olarak "sorumlu üretim ve sorumlu tüketim" konusunda ortak bilinç oluşmasına katkı sunmak üzere "Gitmesine İzin Verme" projesini hayata geçirdiklerini söyledi. GittiGidiyor’un sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle başlattığı "Gitmesi İzin Verme" projesi ile su tasarrufu, atık yönetimi, enerji tasarrufu ve temiz hava başlıkları altında hem üretim hem de tüketim açısından kamuoyunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Kantarcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Çevrenin yenilenmesi ve korunması, kirliliğin denetlenmesi, doğal kaynakların korunması için toplumun tüm aktörlerinin harekete geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de GittiGidiyor olarak, platformumuzu sivil toplum kuruluşlarına açıp bu konuda farkındalık yaratmak ve doğaya saygılı ürünlerin daha fazla tercih edilmesine katkıda bulunmak amacıyla 'Gitmesine İzin Verme' demeye karar verdik. Bu projeyi hayata geçirirken, Birleşmiş Milletler’in belirlediği sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 12’ncisi olan 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' başlığı altında bir girişim başlatmak istedik. İlk etapta Çevreci Enerji Derneği, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Doğa Derneği, Temiz Gelecek Derneği ve WWF Türkiye ile iş birliği yaptık. Milyonlarca ziyaretçisi olan platformumuzu bir mecraya çevirerek bu 6 sivil toplum kuruluşunun (STK) amaçlarına uygun mesajlarını iletmeleri ve güçlenmelerini destekleyen bağışları toplayabilmeleri için yeni bir alan yarattık. Ayrıca, tüketicilere, platformumuzda yer alan doğa dostu ürünlere tek bir alanda kolayca ulaşma fırsatı sunduk.