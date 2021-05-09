Kovid-19 servisinde görevli hemşireler Anneler Günü'nü evlatlarından uzakta nöbette geçiriyor

Eşinin başka bir kentte görevli olduğunu anlatan Can, iki çocuğunu salgın nedeniyle yaşlı olan ailesinin yanına bırakamadığını, bu nedenle çocuklarının evde yalnız kaldığını ifade etti.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 ile mücadelede görev alan 43 yaşındaki 22 yıllık hemşire Selma Can, Anneler Günü'nü 8 yaşındaki kızı Serra ve 15 yaşındaki oğlu Mustafa'dan ayrı geçiriyor.

Hemşireler Can ve Tekin, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele etmek için gece gündüz demeden insanlara şifa olabilmek için çalışan fedakar sağlık çalışanlarından sadece ikisi.

MALATYA/MARDİN (AA) - VOLKAN KAŞİK - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin fedakar kahraman hemşirelerinden Malatya'da görevli Selma Can ve Mardin 'de görev yapan Özlem Tekin, Anneler Günü 'nde çocuklarından ayrı kalmanın burukluğunu yaşıyor.

- "Hastalarımızın nefes alamayışına şahit oluşumuz bizi çok üzdü"

Çocuklarının Kovid-19 sürecinde evde yalnız kalmayı öğrendiğini belirten Can, "Çocuklarımı evde yalnız bırakırken büyük kaygılar yaşadım. Bazen çocukların telefonlarını açamadık. Hatta aramızda şifre bile belirledik. Eğer ciddi sıkıntı olunca beni defalarca üst üste arayacaklardı. Eğer sorun yoksa onlar beni arayacak ben sonra onlara dönecektim. Anne olarak zor bir süreç geçirdik. Zor bir durumdu." diye konuştu.

"Annelik her şeyden önce ama mesleğimiz de bizim için önemli." diyen Can, hastaların yaşadığı sıkıntıların kendilerini çok üzdüğünü ifade etti.

Can, "Bu süreçte bizim bedensel yorgunluğumuzdan çok hastalarımızın nefes alamayışına şahit oluşumuz bizi çok üzdü. Çünkü hastanın nefesinin akciğerine ulaşmadığını, bu sıkıntıyı bütün bedeniyle yaşadığını görüyorum. Bu süreçte bizi en çok rahatsız eden, yoran bedensel yorgunluk değil hastalarımızın yaşadığı sıkıntılardı." dedi.

Amaçlarının hastalığın bir an önce geçmesi, sürecin bitmesi olduğunu dile getiren Can, bu süreçte Kovid-19 tanısı almadığını ama hasta olanlar kadar sıkıntı yaşadıklarını aktardı.