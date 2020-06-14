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Kovid-19 tedavisi gören DTB Yönetim Kurulu Üyesi Resul Gündoğan vefat etti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kovid-19 tedavisi gören DTB Yönetim Kurulu Üyesi Resul Gündoğan vefat etti

DİYARBAKIR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Üyesi Resul Gündoğan, hayatını kaybetti.

Yaklaşık 10 gün önce koronavirüse yakalanan Gündoğan, sabah tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Gündoğan'ın cenazesi daha sonra götürüldüğü Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DTB Başkanı Engin Yeşil, yaptığı açıklamada, önceki hafta sosyal mesafe kuralına uygun şekilde gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısının ardından rahatsızlanan Gündoğan'ın hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Bunun üzerine DTB yönetimi ve çalışanlarına test yapıldığını aktaran Yeşil, "İki yönetim kurulu üyemiz ile bir çalışanımızın testi pozitif çıktı." dedi.

Resul Gündoğan'ın eşi ve oğlunun da yaptırdığı testin pozitif çıktığını vurgulayan Engin Yeşil, şöyle konuştu

"Resul Gündoğan ve eşi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ancak çabaya rağmen sabaha karşı vefat etti. Bugün cenazesini toprağa verdik. Salgın için Bakanlığın açıkladığı tedbirlere lütfen uyalım. Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa dahi virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabiliyor. Evden çıkarken mutlaka maske takalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. İşimizi gördükten sonra hızlıca evimize dönelim."

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