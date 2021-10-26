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Kovid-19 tedavisi gören kadın aşı olmadığı için çok pişman

26.10.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 tedavisi gören kadın aşı olmadığı için çok pişman

Kovid-19 tedavisi gören kadın aşı olmadığı için çok pişman

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 40 yaşındaki Emine İçöz, tedavi gördüğü hastaneden aşı olmadığı için pişmanlığını dile getirerek, "mutlaka aşı olun" çağrısında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan videodaki hasta Emine İçöz'ün tedavisi İzmit Seka Devlet Hastanesi erişkin yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Daha önce çeşitli nedenlerle Kovid-19 aşısı yaptırmayan 40 yaşındaki İçöz, eklem ağrısı şikayetiyle İzmit Seka Devlet Hastanesine başvurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan İçöz, 17 Ekim'de İzmit Seka Devlet Hastanesi Kovid-19 servisine yatırıldı.

Servis takibinde oksijen ihtiyacı artan hastanın, 22 Ekim'den itibaren erişkin genel yoğun bakım ünitesine tedavisine devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçöz, vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"40 yaşındayım. 40 yaşından beri yaşamadığımı yaşadım ve soluk alamadım. Çok zor. Aşı vurulmadığım için 15 günden beri böyle yatıyorum. Kemiklerim ve vücudum çok sızladı. Grip oldum gibi hissettim. Ondan sonra yeme içmeden düştüm. Çok kötü geçirdim. Bugün yakalandıysam ertesi gün çok halsiz kaldım."

Aşı olmamanın pişmanlığını yaşadığını belirten İçöz, "Bu kadar kötü yakalanacağımı bilseydim aşı vurulmak isterdim. 15-20 gündür zor nefes alıyorum. Çok şükür, Allah'ım, inşallah beni çocuklarıma bağışlayacak. Aşınızı vurun, benim yaşadıklarımı yaşamayın." ifadelerini kullandı.

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