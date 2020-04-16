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Kovid-19 tedbirleri kapsamında Adana Aladağ'daki yaylalara girişler yasaklandı

ADANA HABERLERİ  | 16.04.2020 20:25 | Son Güncelleme

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Adana Aladağ'daki yaylalara girişler yasaklandı

Adana'nın Aladağ ilçesindeki yaylalara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Aladağ Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını kontrol etmek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bazı ek kararlar alındığı belirtildi.

Karara yer verilen açıklamada, "İlçemizde bulunan tüm yaylalara girişler ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Yaylalarımıza kaçak yollarla giriş yapanlar tespit edilerek gerekli cezai işlem uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Dün, Aladağ ilçesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında, salgının yayılmasını kontrol etmek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Gerdibi Mahallesi karantinaya alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Aladağ koronavirüs Yasak

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