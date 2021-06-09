Kovid-19 vaka sayılarının azaldığı Trakya'da vatandaşlar rehavetten uzak durulmasını istiyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Edirne, risk haritasında Aydın ve Mersin gibi mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı. Edirne böylelikle "düşük riskli iller" kategorisinde yer alan 6 ilden biri oldu.

İlde geçen hafta her 100 bin kişide 29,43 olan vaka sayısı 13,69'a geriledi.

-"Rehavete kapılmayalım"

Vatandaşlardan Nevzat Afyon, AA muhabirine, 2 ay öncesine kadar yoğun vaka sayısıyla dikkati çeken Edirne'de tedbirlere uyumla güzel bir noktaya gelindiğini söyledi.

Ancak bu durumu korumanın daha önemli olduğuna dikkati çeken Afyon, "Daha da dikkatli olmamız lazım. En azından kışa doğru yaz sonu vaka sayılarının daha da düşeceğini düşünüyorum. Herkesin duyarlı olması ve dikkat etmesi lazım, aşılarını zamanında olması lazım. Aşıların çok faydası var, bu bir gerçek. Maske kullanmaya devam edeceğiz. Avrupa'da maskeleri attılar tamam ama bence benim kanaatimce maskeleri biraz daha kullanacağız aşılar tam olarak tamamı yapıldığı zamana kadar maske kullanılmalıdır." diye konuştu.