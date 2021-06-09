Kovid-19 vaka sayısı 67 ilde azaldı, 14 ilde arttı

Buna göre, 100 bin kişideki vaka sayısının bir önceki haftaya (22-28 Mayıs) göre en çok azaldığı iller; Gümüşhane (58,45), Bilecik (49,77), Bayburt (37,24), Kocaeli (30,01), Kırklareli (28), Düzce (27,12), Hakkari (27,11), İstanbul (26,04), Bingöl (25,40), Ardahan (22,03), Eskişehir (21,98), Trabzon (21,54), Ağrı (21,53), Bitlis (21,10) ve Ordu (20,39) oldu.

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

BURCU ÇALIK - Sağlık Bakanlığının açıkladığı 29 Mayıs-4 Haziran'ı kapsayan bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 67 ilde azalırken, 14 ilde arttı.

Böylelikle 29 Mayıs-4 Haziran aralığında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları toplam 67 ilde azaldı.

- 14 ilde artış görüldü

Verilere göre, 14 ilde 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakalarında artış yaşandı.

Sırasıyla Kastamonu'da 34,03, Muş'ta 18,01, Bartın'da 16,28, Isparta'da 12,27, Elazığ'da 8,63, Kilis'te 5,56, Sivas'ta 5,19, Kırıkkale'de 4,66, Malatya'da 4,25, Aksaray'da 3,3, Yozgat'ta 3,1, Van'da 2, Rize'de 1,55 ve Kırşehir'de 1,44 vaka artışı kaydedildi.

- Üç büyükşehirde vaka sayılarındaki azalış devam ediyor

Üç büyükşehir arasında en çok azalmanın görüldüğü İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya göre 89,97'den 63,93'e geriledi. Bu ildeki vaka sayılarındaki azalma 26,04 oldu.

Ankara, Bolu, Kars, Gümüşhane ve Kütahya'nın ardından her 100 bin kişide en çok vaka görülen beşinci il olmasına karşın vaka sayılarındaki azalış seyrini devam ettirdi. Ankara'da vaka sayıları 115,71'den 99,5'e düşerken, azalış 16,21 olarak kayda geçti.

İzmir'de ise bir önceki hafta her 100 bin kişide 47,74 olan Kovid-19 vaka sayısı 41,23'e geriledi. İzmir'deki azalış 6,51 oldu.

Öte yandan Bolu (110,55), Kars (105,45), Gümüşhane (103,86) ve Kütahya (101,55) ülke genelinde haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde olan 4 il olarak verilere yansıdı.

