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Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı

21.02.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığının 5-11 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı, İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu - Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun olarak sıralandı

Sağlık Bakanlığının 5-11 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, 5-11 Şubat'ta her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

Kovid-19 vaka sayısı, 29 Ocak-4 Şubat'ta İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun olduğunu belirtti.

İllere göre 5-11 Şubat'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Samsun (1530,91), Tokat (1410,63), Amasya (1358,06), Rize (1324,7), Ankara (1323,97), Ordu (1283,26), Kırklareli (1229,38), Trabzon (1220,3), Uşak (1216,56), Çorum (1205,82), Giresun (1198,92), Karabük (1181,37), Bursa (1138,03), Yalova (1137,45), Burdur (1109,18), Kocaeli (1106,89), Sinop (1094,74), Çanakkale (1064,28), Kayseri (1059,36), Zonguldak (1050,9), Artvin (1042,8), Isparta (1027,87), İzmir (1017,38), Denizli (1015,84), Kırıkkale (1004,1), Çankırı (1001,96), Karaman (992,51), Adana (989,54), Muğla (968,52), Osmaniye (955,86), Kütahya (933,74), Kastamonu (931,6), Konya (927,09), Balıkesir (923,39), Bolu (899,65), Kırşehir (871,39), Mersin (866,09), Kahramanmaraş (825,41), Elazığ (823,35), Sakarya (819,79), Tekirdağ (805,19), Tunceli (791,44), Kilis (776,95), Manisa (776,11), Aydın (772,99), Hatay (768,65), Yozgat (748,86), Adıyaman (744,92), Düzce (744,43), Erzincan (732,67), İstanbul (717,58), Malatya (707,93), Bilecik (700,29), Afyonkarahisar (686,66), Nevşehir (680,19), Edirne (677,72), Sivas (658,68), Niğde (653,24), Eskişehir (640,61), Bartın (625,65), Ardahan (592), Iğdır (585,26), Diyarbakır (559,35), Aksaray (497,36), Kars (449,7), Gaziantep (380,81), Bitlis (355,4), Gümüşhane (353,72), Mardin (349), Erzurum (324,35), Siirt (313,27), Bayburt (312,79), Şanlıurfa (311,62), Batman (308,47), Ağrı (275,04), Hakkari (235,07), Muş (218,4), Antalya (145,09), Şırnak (143,25), Van (108,94), Bingöl (91,84)."

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