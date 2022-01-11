Kovid-19 vakalarının 4 kat arttığı Kocaeli'de "aşı ve tedbir" uyarısı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Omicron varyantı nedeniyle kentteki Kovid-19 vakalarının 4 kat dolayında arttığına dikkati çekerek, tedbirlere uyulması ve aşı olunması çağrısında bulundu.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vatandaşları, hızla yayılan Omicron varyantına karşı uyaran Vali Yavuz, "Değerli Kocaelili kardeşlerim, Omicron varyantı nedeniyle ilimizdeki vaka sayıları 4 kat dolayında arttı. Lütfen maske kullanalım. Eksik aşı dozlarımızı tamamlayalım. Sizleri seviyor ve sizin sağlığınız için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



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