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Kovid-19'u atlatan 82 yaşındaki Fatma Ok, sağlığına kavuştu

14.01.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatma Ok: "Aşı olmasaydım hastalığı bu kadar rahat geçiremezdim"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kovid-19'u yenen 82 yaşındaki Fatma Ok, aşı sayesinde hastalığı rahat atlattığını kaydetti.

Atalar Mahallesi'nde, torunu Fatih Yılmaz ile yaşayan Fatma Ok'un geçen ay yüksek ateş belirtisi ile gittiği hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İki gün sonra öksürük şikayeti baş gösteren Fatih Yılmaz da test sonucu Kovid-19'a yakalandığını öğrendi.

Fatih Yılmaz, 4 gün hastanede tedavi gördü ve Nine-torun tedavi süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

Fatma Ok, AA muhabirine, yaşlılığına bağlı rahatsızlıkları olduğunu ve zaman zaman zorluklar yaşadığını anlattı.

Ok, "Bana nasıl bulaştı bilmiyorum. 2-3 sefer grip olmuş gibi hissettim. Sonra doktora gidince virüse yakalandığımı öğrendim. Ağrılarım oldu biraz. İki gün yemek yiyemedim. Hiç korkmadım. Aşımı olmuştum. Aldırış etmedim. 82 yaşındayım ve aşı sayesinde koronavirüsü yendim, yoksa atlatamazdım." dedi.

Herkese aşı yaptırmasını tavsiye eden Ok, "Aşı olmasaydım bu hastalığı bu kadar rahat geçiremezdim. Torunlarımı ve çocuklarımı görememekten korktum. Bütün gençler, yaşlılara aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çok tehlikeli bir hastalık Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.

Fatih Yılmaz ise hastalık sürecinde önce göğüs ağrısı belirtisi görüldüğünü, daha sonra başının ağrıdığını bir süre sonra da koku alma duyusunu yitirdiğini söyledi.

Aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını dile getiren Yılmaz, sözlerini, "​​​​Hastalığı vitaminlerle atlatabileceğimi söylediler. Aşının bana böyle bir faydası oldu. Herkese aşıyı öneriyor ve 7'den 70'e herkes yaptırmalı diye düşünüyorum." diye tamamladı.

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