Köy köy gezerek vatandaşlara sağlık aşılıyorlar

Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda mobil sağlık hizmetlerini aralıksız sürdüren Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı ekipleri, şehir merkezine bağlı köylere giderek vatandaşlara sağlık hizmeti vererek bilgilendirme yapıyor. Planlanan program dahilinde 1 haftada 2 köye giden 1 doktor ve 4 hemşireden oluşan sağlık ekibi, köy muhtarlarının yardımı ile vatandaşları bir araya topluyor. Daha sonra vatandaşların sorunlarını dinleyen sağlık ekibi, tansiyon ve şeker ölçümü ile çeşitli tetkiklerle köy halkını sağlık taramasından geçiriyor.

Tek amaçlarının devletin halkının yanında olduğunu ve en ücra köşedeki insana ulaşabileceğini bilmelerini sağlamak olduğunu belirten Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Zülfi Özel, “Biz bu göreve talip olduk ve elimizden gelen bütün gayretleri sarf etmeye çalışıyoruz. Allah’a şükürler olsun 6 Eylül 2022 yılından itibaren merkeze bağlı hiçbir köyü bırakmadan yaz, kış, soğuk ve çamur demeden bütün ücra köşelere yetiştik. Orada bulunan insanlarımıza bir özgüven sağladık. İnsanlarımızın devlete karşı, öz güveni daha da fazla olsun. Devletin onların arkasında olduğunu bilmeleri için görevimizi güzel bir şekilde devam ettiriyoruz. Buradaki amacımız, aile hekiminin ulaşamadığı halkımızın, tansiyonu, kanser taramaları, diyabet şeker hastaları nasıl tedavi olacak nerelere başvurmaları gerekiyor bir de merkezde olan yoğunluğu azaltmak için vatandaşlarımıza destek oluyoruz. 2022 yılından itibaren bin 146 kişiye eğitim ve sağlık alanında bilgilendirmelerde bulunduk. Hedefimiz bu rakamları 3 binlere çıkarmaktır” dedi.

Toplum Sağlığı Merkezinde hemşire Ebru Kaya, “Mobil hizmetin amacı, gidilemeyen sağlık hizmetlerine uzak kalmış vatandaşlarımıza sağlık hizmeti hakkında bilgi vermek ulaşamadığı noktalarda ise onlara yardımcı olmaktır. Kanser taramasıyla ilgili kendilerine bilgi veriyoruz. Kanser taramasını köylerde bulunan kadınların yaptırması için elimizden geleni yapıyoruz. Biz geçen yıl itibariyle bu hizmeti sağlamaktayız. Elazığ’a bağlı 135 köyün taramasını bitirmiş durumdayız. 135 köyde kanser taraması yaptırmayan kadınları, tekrar ziyaret ederek kanser taramalarını yaptırmaları için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

