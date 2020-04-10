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Köy muhtarı, 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçlarına destek oluyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 10.04.2020 08:53 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarışehirören Köyü Muhtarlığı, köyde ikamet eden ve sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin teminini sağlıyor.Taşköprü’ye bağlı Yukarışehirören Köyü Muhtarı Satılmış Göksu, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda ve temel ihtiyaç maddelerini karşılamaya devam ediyor.Dünya genelinde etkili olan ve son aylarda ülkemizde de görülen korona virüs (Kovid-19) virüsünün yayılımının azaltılmasına yönelik uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma sınırlandırılmasını yerinde bulduğunu söyleyen Yukarışehirören Köyü Muhtarı Satılmış Göksu, bu süre zarfında 65 yaş ve üstü köy sakinlerinin gıda ihtiyaçlarını kendisine teslim edilen listelerle birlikte ilçeye giderek teminini sağladığını belirtti.Köy sakinleri de, “Muhtar Satılmış Göksu’nun tüm ihtiyaçlarını karşıladığını kendisine bu süreçte sık sık müracaat ettiklerini belirterek bize yaptığı destekten dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyoruz” dediler.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarışehirören Köyü Muhtarlığı, köyde ikamet eden ve sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin teminini sağlıyor.
Taşköprü’ye bağlı Yukarışehirören Köyü Muhtarı Satılmış Göksu, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda ve temel ihtiyaç maddelerini karşılamaya devam ediyor.
Dünya genelinde etkili olan ve son aylarda ülkemizde de görülen korona virüs (Kovid-19) virüsünün yayılımının azaltılmasına yönelik uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma sınırlandırılmasını yerinde bulduğunu söyleyen Yukarışehirören Köyü Muhtarı Satılmış Göksu, bu süre zarfında 65 yaş ve üstü köy sakinlerinin gıda ihtiyaçlarını kendisine teslim edilen listelerle birlikte ilçeye giderek teminini sağladığını belirtti.
Köy sakinleri de, “Muhtar Satılmış Göksu’nun tüm ihtiyaçlarını karşıladığını kendisine bu süreçte sık sık müracaat ettiklerini belirterek bize yaptığı destekten dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyoruz” dediler.

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Abana Eczanesi
Abana
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Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
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