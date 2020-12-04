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Köy yollarına beton asfalt çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.12.2020 10:08 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Yüylük köyü ile Oysu köyü bağlantı yolunun silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapımı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.Çalışmaları tamamlanan yolda Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa incelemelerde bulundu.Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ’’Yapılan çalışmalar neticesinde köylerimize ulaşım, bu süreçten sonra daha güvenli ve konforlu yapılacak.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Yüylük köyü ile Oysu köyü bağlantı yolunun silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapımı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Çalışmaları tamamlanan yolda Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa incelemelerde bulundu.
Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ’’Yapılan çalışmalar neticesinde köylerimize ulaşım, bu süreçten sonra daha güvenli ve konforlu yapılacak. Yolumuzun her iki köyümüze de hayırlı olsun temenni ediyorum’’ dedi.

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