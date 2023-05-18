Köyceğiz’de açık havada sinema keyfi

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası nedeniyle Açık Hava Sineması gösterime sunuldu. Köyceğiz Gençlik Merkezi bahçesinde gösterime sunulan Açık Hava Sinemasında ‘Cep Herkülü Naim’ filmi izlendi.

Vatandaşlar Köyceğiz Gençlik Merkezi tarafından sunulan mısır eşliğinde açık havada film izlemenin keyfini yaşadı. Seyirciler böyle güzel bir nostalji yaşatan Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.



