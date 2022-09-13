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Köyceğiz'de bozayı videokapanla ilk kez görüntülendi

13.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köyceğiz'de bozayı videokapanla ilk kez görüntülendi

Köyceğiz'de bozayı videokapanla ilk kez görüntülendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir bozayı ilk defa videokapanla kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünce yapılan fotokapan ve videokapanlarla izleme çalışmaları kapsamında Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bozayı (Ursus arctos) görüntülendi.

Bu görseller, Köyceğiz bölgesinde bozayıya ait ilk video olarak kayda geçti.

Kurumun sitesinde yapılan açıklamada, Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının bozayının Türkiye dağılımının en güney ve sıcak dağılımlarından birini oluşturması ve düşük rakımlı kızılçam ormanlarında yayılış göstermesi açısından çok önemli bir konumda olduğu belirtildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Muğla Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile bozayının yaşadığı iki alandan biri olduğu belirtilen açıklamada, bölgenin yıl boyu su kaynağı bulundurması, çok sayıda yabani yemiş ve meyveler, küçük ve büyük birçok memeliler varlığıyla bozayı yaşamı için uygun bir habitat oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, bozayı, karakulak, kurt ve yaban keçisi başta olmak üzere zengin bir faunaya ev sahipliği yapan Köyceğiz'de türlerin popülasyon izlenmesi ve buna bağlı olarak da koruma faaliyetlerinin Bölge Müdürlüğü tarafından yoğun olarak sürdürüldüğü ifade edildi.

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Muğla Köyceğiz fotokapan doğa koruma ve milli parklar

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