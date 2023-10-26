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Köyde çıkan yangın savaş alanını aratmadı: 47 evin küle döndüğü yangın havadan görüntülendi

26.10.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 47 evin küle döndüğü yangın savaş alanlarını aratmazken, yaşanan felaket ise dron ile havadan görüntülendi. Yangın faciası gün ağarınca ortaya çıktı.

Köyde çıkan yangın savaş alanını aratmadı: 47 evin küle döndüğü yangın havadan görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde bilinmeyen bir sebeple dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Tosya ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çevre illerden de gelen çok sayıda itfaiye ve arazözün müdahale ettiği yangın, Taşköprü ilçesinde konuşlandırılan yangın söndürme helikopterinin faaliyette olmaması sebebiyle giderek büyüdü. Yangının büyümesi üzerine Ankara’dan iki tane yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edilerek söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 6 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabilirken, soğutma çalışmaları halen bazı bölgelerde devam ediyor. İtfaiye ve arazözlerinde bölgede beklediği yangın faciası gün ağarınca ortaya çıktı.

230 hanesi bulunan Yağcılar köyünde 47 hanenin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, 15 civarında da büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

47 evin yandığı köy, adeta savaş alanını aratmazken yanan evlerin enkazı ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde bir mahallenin neredeyse tamamen yandığı görülüyor.

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