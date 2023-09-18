'Köyden İndim Şehre' filmiyle tanınıyordu! Zeki Alasya'nın ilk eşi Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti

'Kapıcının Kızı', 'Üç Gelin Altı Damat', 'Tamam mı Devam mı?', 'Sev Kardeşim', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner' gibi filmlerde rol alan Zeynep Oya Kaya'dan acı haber geldi.

Zeynep Oya Kaya 74 yaşında hayatını kaybetti. Zeynep Oya Kaya'nın vefatını kızı Zeynep Alasya duyurdu.

74 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenazesi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

HİMMET'İN KARISI ROLÜNDEYDİ

Zeynep Oya Kaya, Zeki Alasya'nın ilk eşiydi. İkili, 1969 – 1987 arasında evlilik yaşamıştı. Oya Alasya, kariyerine tiyatro üzerine başladı. Kapıcının Kızı, Sev Kardeşim, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Tamam mı Devam mı ve Üç Gelin Altı Damat adlı beyazperde filmlerinde rol almıştır.

Özellikle beyazperde severler tarafınca, rol aldığı Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner adlı beyazperde filmlerinde canlandırdığı Himmet’in Karısı rolü ile tanınmıştır.



