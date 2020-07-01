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KÖYDES toplantısı yapıldı

KARAMAN HABERLERİ  | 01.07.2020 15:38 | Son Güncelleme

Karaman’da, Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyon Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, ilgili kurum müdürleriyle köylere hizmet götürme birliği personeli katıldı.

KÖYDES toplantısı yapıldı

Karaman’da, Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyon Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, ilgili kurum müdürleriyle köylere hizmet götürme birliği personeli katıldı. KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısına ilk kez başkanlık eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, toplantının hayırlı olmasını dileyerek, “Karaman’ın en iyi hizmeti alabilmesi için İl Özel İdaresi olarak gereken çalışmaların yapılacağını söyledi. 2020 yılı içerisinde il genelinde yapılan ve yapılması planlanan çalışma ve projelerin ele alındığı Haziran ayı değerlendirme toplantısı, projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

KÖYDES toplantısı yapıldı

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