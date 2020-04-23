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Köylerde 23 nisan etkinliği

KİLİS HABERLERİ  | 23.04.2020 21:32 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kilis’in Polateli ilçesinde bir dizi etkinlik yapıldı.Polateli Kaymakamlığı, Kızılay Kan Merkezi ile Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle ilçeye bağlı Yeni Yapan, Yılanca, Karapınar ile Ürünlü köylerinde , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara balon, Türk bayrağı rüzgargülü, çikolata dağıtıldı.

Köylerde 23 nisan etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kilis’in Polateli ilçesinde bir dizi etkinlik yapıldı.
Polateli Kaymakamlığı, Kızılay Kan Merkezi ile Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle ilçeye bağlı Yeni Yapan, Yılanca, Karapınar ile Ürünlü köylerinde , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara balon, Türk bayrağı rüzgargülü, çikolata dağıtıldı. Çocuklar ile marşlar eşliğinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz ve yetkililer katıldı.
Öte yandan Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri Şenlikçi köyünde 8 sınıf öğrencisi Adem Doğan’ın doğum günü olması nedeniyle sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.

Köylerde 23 nisan etkinliği

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Kilis Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:40
Öğle
12:35
İkindi
16:18
Akşam
19:20
Yatsı
20:41

Kilis Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

İtimat Eczanesi
Merkez
Neba Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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