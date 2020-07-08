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Köylere hizmet götürme birliği meclis toplantısı yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.07.2020 18:07 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında köylere hizmet götürme birliği meclis toplantısı yapıldı.Osman İsot MTAL toplantı salonunda Kaymakam İmamoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, Besni ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Besni ilçe Emniyet Müdür Cem Karaca, Besni ilçe Özel İdare Müdür Vekili Ahmet Tanrıkolu, il encümenleri ve köy muhtarları katıldı.

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında köylere hizmet götürme birliği meclis toplantısı yapıldı.
Osman İsot MTAL toplantı salonunda Kaymakam İmamoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, Besni ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Besni ilçe Emniyet Müdür Cem Karaca, Besni ilçe Özel İdare Müdür Vekili Ahmet Tanrıkolu, il encümenleri ve köy muhtarları katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, köylerde sorun teşkil eden konular ile bunların çözüm yolları üzerine istişareler gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında birlik encümeninde bir yıl süre ile görev yapacak 2 il encümeninin belirlenmesi ve sonrasında 2 köy muhtarının seçim süreci gerçekleştirildi.
Birlik encümeninde görev yapacak muhtarlar, Tekağaç Köyü Muhtarı Mehmet Emin Çalım ve Karagüveç Köyü Muhtarı Ahmet Gül olurken, il genel meclis üyelerinden ise Aydın Arslan ve Halil Çiçek seçildi.

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