Köylüler aralarında para topladı, 100. yıla özel 23 metre uzunluğunda bayrak dikti

Tüm civar köylerden görülebilen ihtişamlı bayrak, görkemli bir törenle göndere çekildi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Uluçam köyünde yaşayan vatandaşlar, 3 yıl boyunca kendi aralarında biriktirdikleri parayla, köyün en yüksek tepesine bayrak dikti. Çınarcık tepesine dikilen bayrak, cumhuriyetin 100. yılı olması nedeni ile 23 metrelik bayrak direğine asıldı. Ayrıca köy meydanında bulunan cumhuriyetin 10. yılına özel yapılan anıt, bayrağın altına taşındı. Bayrağın bir diğer yanına ise 100. yıla özel yeni bir anıt daha yapıldı. 10. yıl anıtı üzerinde “Cumhuriyet’in 10. yılı burada kutlandı” yazarken 100. yıl anıtında ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı da burada kutlandı” yazısının altına Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözü yazıldı. Uluçam Köyü Muhtarlığı ve Uluçam Köyü Dayanışma Derneği (UKDER) katkılarıyla açılış töreni gerçekleştirildi.

3 YIL BOYUNCA PARA BİRİKTİRDİLER

Alış töreninin ardından konuşan UKDER Başkanı Ersin Ayar, köy sakinlerinin 3 yıldır hayalini kurduğu bayrağı 100. yılda diktiklerini belirterek, “Biz yaklaşık 3 yıldır kendi aramızda para topladık. Köylümüz, gençlerimiz yardımcı oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır 23 metre uzunluğundaki bayrağımızı dikmeye karar verdik. Ne mutlu bize bu günleri gördük” ifadelerini kullandı.

TÜM KÖYÜN KATKISI OLDU

Bayrağın yapımında tüm köyün destek olduğunu söyleyen Uluçam Köyü Muhtarı Kamil Almaz, “3 yıldır köyümüzün gençlerinin hayaliydi. Gecikmesi biraz vesile oldu. Cumhuriyetin 100. yılına denk geldi. Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Köylümüzün büyük destekleri oldu, büyüğünden küçüğüne herkesin bir katkısı oldu. Burasına biz Çınarcık Tepesi diyoruz. Doğancı Barajı’ndan Çaybaşı Köyü’ne kadar bu bayrak görülebiliyor” dedi.

10. YIL ANITININ YANINA 100. YIL ANITI YAPILDI