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Kozaklı Belediyesi’nde şirkete geçen işçilere 52 günlük ikramiye

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Kozaklı Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.Kozaklı Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Av.

Kozaklı Belediyesi’nde şirkete geçen işçilere 52 günlük ikramiye

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Kozaklı Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.
Kozaklı Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Av. Akif Kabukcuoğlu, Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Şube Sekreteri Feyyaz Ünal ve belediye yetkilileri katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında bilgiler veren Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti, “İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2020 ila 2022 yılları arasında 2 yıllı kapsamaktadır. Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle kadrolu üyelerimize yüzde 12 oranında zam yapılacaktır. Ayrıca Kozaklı Belediyesi Şirkete geçen üyelerimize de 52 günlük sendikal ikramiye ile aile ve çocuk yardımı olarak 389 Türk lirası ödenerek her yıl ücretlerine ve sosyal haklarına yüzde 12 oranında zam uygulanacaktır. İmza altına aldığımız sözleşmemizin Kozaklı Belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Belediye Başkanı Kabukcuoğlu’da sözleşmenin iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulunarak işçilerine verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini söyledi.

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