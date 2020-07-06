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Kozan Belediyesinden yol seferberliği

ADANA HABERLERİ  | 06.07.2020 15:48 | Son Güncelleme

Kozan Belediyesi merkez ile kırsal mahallerde yol kumlama, asfaltlama ve tesviye çalışmalarını sürüdürüyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çulluuşağı ve Yüksekören mahallelerinde ara yollarının kumlama ve tesviye çalışması tamamlandı.

Kozan Belediyesinden yol seferberliği

Kozan Belediyesi merkez ile kırsal mahallerde yol kumlama, asfaltlama ve tesviye çalışmalarını sürüdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çulluuşağı ve Yüksekören mahallelerinde ara yollarının kumlama ve tesviye çalışması tamamlandı. Şantiye şefliği ekipleri tarafından ara yolların kumlama ve tesfiye çalışmaları da bitirildi.
Şantiye Şefliği ekipleri kırsal mahallelerden birisi olan Çamdere Mahallesinde de asfalt yama çalışması yaptı. Çalışma yapılan kırsal mahallelerde vatandaşlar Kozan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kozan Belediyesinden yol seferberliği

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