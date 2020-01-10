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  4. Kozan’da “Aile ve Gençlik Eğitimi” konulu konferans

Kozan’da “Aile ve Gençlik Eğitimi” konulu konferans

ADANA HABERLERİ  | 10.01.2020 20:57 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde TÜGVA İlçe Temsilciliği tarafından Eğitimci Yazar Prof.

Adana’nın Kozan ilçesinde TÜGVA İlçe Temsilciliği tarafından Eğitimci Yazar Prof. Dr. Halit Ertuğrul’un konuşmacılığını yaptığı “Aile ve Gençlik Eğitimi” konulu konferans düzenlendi.
Özden Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve açılış duasının okunması ile başlayan program TÜGVA Kozan Temsilcisi Özgür Çoban’ın selamlama konuşması ile başladı. Çoban programa katılan davetlilere teşekkür ederek, bugünkü programlarına katılanların çok şey kazanacaklarını ifade etti. TÜGVA Kozan Temsilcisi Özgür Çoban konferansa katılan tüm davetlilere ve konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen Tügva yönetimi ile konferansın konuşmacılığını üstlenen Prof. Dr. Halit Ertuğrul’a da teşekkür etti.
Program daha sonra Prof. Dr. Halit Ertuğrul’un “Aile ve Gençlik Eğitimi” konulu konferansı ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Ertuğrul konuşmasında Kozan’a yedi yıl önce gelerek konferans verdiğini ve yeniden Kozanlı hemşerileri ile bir arada olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek Kozan TÜGVA yönetimine de böyle bir organizasyondan dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Ertuğrul konuşmasında Anne, Baba, Aile Hayatı, Birikmiş ve Bastırılmış Problemler gibi konulardan da bahsederek aileleri ve gençleri bilgilendirdi.

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