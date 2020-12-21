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Kozan’da TOKİ konutları yanındaki park genişletiliyor

ADANA HABERLERİ  | 21.12.2020 15:50 | Son Güncelleme

Kozan Belediyesi, Çanaklı Mahallesindeki TOKİ Konutları yanında bulunan parkı genişletiyor.Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın geçen yıl ziyaretinde vatandaşlar, atıl durumda bulunan parkta yenileme ve genişletme yapılması talebinde bulundu.

Kozan Belediyesi, Çanaklı Mahallesindeki TOKİ Konutları yanında bulunan parkı genişletiyor.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın geçen yıl ziyaretinde vatandaşlar, atıl durumda bulunan parkta yenileme ve genişletme yapılması talebinde bulundu. Başkan Özgan’ın talimatı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan yenileme çalışmasında sona gelindi.
Başkan Özgan, "İhtiyaç duyulan mahallelerimizde park yapımı ve ihtiyaç duyulan parklarda ise sil baştan yenileme çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyi koşullarda mutlu ve huzurlu bir şekilde bu parklardaki oyun alanları ve yeşil alanlardan yararlanabilmesi için çalışıyoruz" dedi.
Merkez ve kırsal mahallelere daha iyi hizmet edebilmek için imkanları zorladıklarını belirten Başkan Özgan, “Vatandaşlarımıza hizmetin en güzelini sunma gayretlerimiz aralıksız devam ediyor” diye konuştu.
Çanaklı Mahalle Muhtarı Cengiz Ayhan ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Kazım Özgan ve ekibine teşekkür etti.

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