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Kozmetik sektörünün temsilcileri Antalya'da buluştu

26.11.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kozmetik sektörünün temsilcileri Antalya'da buluştu

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneğince (KÜAD) düzenlenen 5. Uluslararası Kozmetik Kongresi, sektör temsilcilerini Antalya'da bir araya getirdi.

Kongre Başkan Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Aslan, AA muhabirine, Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde gerçekleştirilen kongrede 10 ülkeden bilim insanlarını, 600'ün üzerinde katılımcıyı ve 40'ın üzerinde firma temsilcisini buluşturduklarını söyledi.

Ana konunun sürdürülebilir ve sıfır karbon salımı olduğunu belirten Aslan, bu alanda sunumlar yapıldığını, bilgi alışverişi sağlandığını kaydetti.

Artık sıfır atığın daha fazla önem arz ettiğine dikkati çeken Aslan, "Sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından birisi karbon ayak izini sıfırlayabilmek, daha çevreci kozmetik ambalajlara geçebilmek. Ambalajların geri dönüşümü konuları kongrede değerlendirilecek. Yabancı konuklarımız da var, verimli bir kongre olacak." diye konuştu.

Aslan, kongrede uygulamalı çalışmaların, koku atölyelerinin de olacağını söyledi.

Ayrıca kongre kapsamında kozmetikte kullanılan malzemelere ilişkin müze oluşturduklarını belirten Aslan, çeşitli kokuları, ürünleri ve eski yıllardan kalma havanları, araç ve gereçleri sergilediklerini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kozmetiğe ilginin daha da arttığına dikkati çeken Aslan, herkesi bilinçli kozmetik kullanmaya davet etti.

Kongre, yarın sona erecek.

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