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KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim, lisans, ön lisans tercih sonucu SORGULAMA SAYFASI

02.01.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme işlemi için KPSS-2022/2 tercih başvuruları 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar şimdi ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdiler. Peki, KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...

KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim, lisans, ön lisans tercih sonucu SORGULAMA SAYFASI

KPSS ortaöğretim, lisans, ön lisans tercih sonuçları için geri sayım başladı. KPSS 2022/2 tercih işlemleri 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar şimdi ise sonuç heyecanı yaşanıyorlar. KPSS 2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercih sonuçları için tarih verdi mi? İşte tüm detaylar...

KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM KPSS ortaöğretim, lisans, ön lisans tercih sonuçlarını henüz açıklamadı. KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklanma tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.m

KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS yerleştirme sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.

KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

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