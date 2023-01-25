EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması! Branş bazında sıralama nedir, nasıl öğrenilir?

KPSS 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması! Branş bazında sıralama nedir, nasıl öğrenilir?

25.01.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi. Peki, branş bazında sıralama nedir, nasıl öğrenilir? İşte, KPSS 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması...

KPSS 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması! Branş bazında sıralama nedir, nasıl öğrenilir?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ardından adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları merak ediliyordu. ÖSYM'den konu hakkında yeni bir açıklama geldi. 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldı. İşte, KPSS 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması...

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR, NASIL ÖĞRENİLİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin, yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

ösym

KPSS 2022 LİSANS, ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI!

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

KPSS 2022 BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖKDİL başvuruları başladı! İşte 2023 YÖKDİL başvuru kılavuzu...YÖKDİL başvuruları başladı! İşte 2023 YÖKDİL başvuru kılavuzu...
AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı!AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı!
Bu hafta sonu sınav var mı?Bu hafta sonu sınav var mı?
Anahtar Kelimeler:
kpss sıralama hesaplama yeni malatya

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

Tavan zıt anlamlısı nedir?

Tavan zıt anlamlısı nedir?

EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı?

EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı?

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.