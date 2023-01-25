KPSS 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması! Branş bazında sıralama nedir, nasıl öğrenilir?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ardından adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları merak ediliyordu. ÖSYM'den konu hakkında yeni bir açıklama geldi. 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldı. İşte, KPSS 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması...

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR, NASIL ÖĞRENİLİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin, yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

KPSS 2022 LİSANS, ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI!

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

KPSS 2022 BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

